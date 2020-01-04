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Беларусь договорилась с Россией о поставке нефти по цене "без премии"

4 января, 15:21

Белорусы готовятся принять нефть на перерабатывающие заводы

Фото: belneftekhim.by

Фото: belneftekhim.by

Беларусь договорилась с Россией о поставке первой партии нефти по цене без премии и в ближайшее время получит объемы сырья, необходимого для безостановочной работы нефтеперерабатывающих заводов на протяжении января.

"Работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из Российской Федерации в Республику Беларусь по цене, исключающей премию поставщикам, продолжается. Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии", - сообщили в концерне "Белнефтехим".

Также белорусы отметили, что "объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года".

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В свою очередь, официальный представитель российской "Транснефти" Игорь Демин сообщил, что документы по поставке 133 тысяч тонн нефти на нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке – ОАО "Нафтан" в настоящий момент поступают на оформление.

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"В настоящее время постепенно оформляются документы на прокачку 133 тысяч тонн нефти на Новополоцкий завод. Они постепенно поступают к нам. В ближайшее время объем будет прокачан", - сказал он.

Напомним, что с начала года Россия приостановила поставки своей нефти в Беларусь, в результате чего загрузку двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов снизили до минимально допустимого уровня.

А в прошлом году исполнилось 20 лет с момента подписания Договора о Союзном государстве между Россией и Беларусью. По этому поводу руководство двух стран провело ряд встреч и оценило успехи на поприще интеграции, а в РФ рассказали о камнях преткновения на этом пути.

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нефть Россия Беларусь НПЗ

Источник: ТАСС

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