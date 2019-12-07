В Минске порвали портрет Путина и задержали провокатора, кричавшего "Россия!" (фото)

Также в Киеве прошла акция в поддержку белорусов

Во время протеста, который проходит в Минске против "углубленной интеграции" с Россией, на проспекте Независимости среди протестующих появился провокатор. Он выкрикивал: "Россия, вперед!". Участники акции задержали мужчину. Об этом сообщает Наша Нива.

Участники акции сдали провокатора силовикам в штатском. Те усадили его в синий микроавтобус.

Позже пользователи соцсетей идентифицировали личность мужчины. Им оказался 28-летний Егор Красота. Ранее он выдвигался кандидатом в депутаты Минского горсовета.

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Всего на акцию пришли около тысячи человек. Также во время протеста десятки участников на ступеньках Дворца республики порвали портреты президента России Владимира Путина. Люди при этом скандировали "Жыве Беларусь!".

Кроме этого, акция в поддержку белорусов прошла в Киеве. Акция началась около 13:00 на Майдане Незалежности, в ней приняли участие до 30 активистов. Под посольством участники сожгли российский флаг, портреты Путина и Лукашенко.

Напомним, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко уверял, что никто в Минске не намерен сдавать независимость и суверенитет страны. Он также добавил, что никто и никогда не подпишет документы, которые принесут вред Беларуси.

Сообщалось, что согласно опросам, жители России хотели бы видеть Беларусь дружеской, но независимой страной и не особо поддерживают идею интеграции двух государств.

Мы также писали, что ранее Лукашенко оценил возможность перехода России и Беларуси на общую валюту, сказав, что это не должен быть российский рубль.

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