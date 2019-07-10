Bellingcat обнародовала новые данные о катастрофе МН17

Цемах может стать основным свидетелем и, возможно, подозреваемым по обвинению в соучастии и сокрытии преступления

Фото: EPA/UPG.

Бывший командир ПВО в городе Снежное Владимир Цемах, которого задержали сотрудники СБУ, может быть важным свидетелем связанных с крушением малазийского Boeing рейса MH17 в Донецкой области событий. Об этом сообщается в докладе исследовательской группы Bellingcat.

На днях в Twitter появились ссылки на видео интервью Цемаха, записанное в 2015 году, на котором он заявил, что помогал прятать ЗРК Бук и членов его экипажа.

Есть достаточно свидетельств из открытых источников, что Цемах командовал подразделением ПВО во время аварии MH17.

Также аналитики нашли страницу мужчины в соцсети Одноклассники, на которой обнаружены доказательства того, что он служил в подразделении противовоздушной обороны, по крайней мере до конца лета 2014 года. Если эти данные подтвердятся, Цемах может стать основным свидетелем и, возможно, подозреваемым по обвинению в соучастии и сокрытии преступления.

Однако, несмотря на то, что Цемах был командиром ПВО сепаратистов, "он, скорее всего, не был причастен к фактическому уничтожению MH17". Указано, что Цемах является первым задержанным, который имел прямую связь с военными операциями "ДНР" на месте во время крушения самолета, и это могло бы "укрепить легитимность судебного разбирательства в Нидерландах".

Напомним, авиакомпания Malaysia Airlines заключила досудебное соглашение о выплате компенсаций семьям пятерых австралийцев, погибших в результате падения Боинга над Донбассом.

Как мы писали ранее, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что высказывания его малайзийского коллеги Махатхира Мохамада по поводу невиновности РФ в крушении рейса МН-17 на Донбассе создают путаницув расследовании трагедии.

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