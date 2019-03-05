Беспорядки на карнавале в Каракасе: пострадали полицейские
Травмы носят легкий характер
Девять сотрудников полиции пострадали во время беспорядков на карнавале в Каракасе. Об этом сообщил сотрудник скорой помощи на месте событий.
"Пострадали девять полицейских, среди гражданских лиц раненых нет", — сказал он.
По его словам, травмы носят легкий характер. Представитель полиции на месте событий сообщал, что по крайней мере в одном случае ранение было тяжелым и пострадавшего пришлось доставить в госпиталь.
Ранее на карнавале в Каракасе произошли беспорядки. Группа молодых людей в масках стала закидывать Национальную гвардию камнями и шашками с вызывающим тошноту газом. На место беспорядков прибыла полиция, которая стабилизировала ситуацию.
Ранее мы писали, что в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия) стартовал красочный ежегодный карнавал.
Также напомним, что тысячи людей со всего мира съехались в голландский город Маастрихт, где начался один из самых ярких и необычных карнавалов Европы. Во время гуляний разрешается делать все, что только заблагорассудится. Обязательных условий два: танцевать и пить 3 дня подряд.
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