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Беспорядки на карнавале в Каракасе: пострадали полицейские

Сегодня, 01:45

Травмы носят легкий характер

Фото: Getty Images
Беспорядки на карнавале в Каракасе: пострадали полицейские //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/dba/541/5c7dba541e78c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/dba/541/5c7dba541e78c.jpg Другие страны Травмы носят легкий характер

 Девять сотрудников полиции пострадали во время беспорядков на карнавале в Каракасе. Об этом сообщил сотрудник скорой помощи на месте событий.

"Пострадали девять полицейских, среди гражданских лиц раненых нет", — сказал он.

По его словам, травмы носят легкий характер. Представитель полиции на месте событий сообщал, что по крайней мере в одном случае ранение было тяжелым и пострадавшего пришлось доставить в госпиталь.

Ранее на карнавале в Каракасе произошли беспорядки. Группа молодых людей в масках стала закидывать Национальную гвардию камнями и шашками с вызывающим тошноту газом. На место беспорядков прибыла полиция, которая стабилизировала ситуацию.

Ранее мы писали, что в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия) стартовал красочный ежегодный карнавал.

Также напомним, что тысячи людей со всего мира съехались в голландский город Маастрихт, где начался один из самых ярких и необычных карнавалов Европы. Во время гуляний разрешается делать все, что только заблагорассудится. Обязательных условий два: танцевать и пить 3 дня подряд.

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Тег Венесуэла, карнавал, беспорядки, пострадавшие, полицейские

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Источник:

ТАСС

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