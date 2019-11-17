Беспорядки в Боливии: количество погибших растет

9 боливийцев погибли и 122 были ранены за сутки протестов в Кочабамбе

В Боливии продолжает расти количество погибших и пострадавших в результате беспорядков между силовиками и сторонниками местного экс-президента Эво Моралеса.

Так, только за последние сутки в городе Кочабамба погибли 9 боливийцев, 122 были ранены и еще около 200 задержаны. Кроме того, правоохранители изъяли у участников акций взрывчатку и огнестрельное оружие. Ранее сообщалось о шести погибших.

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Участники протеста устроили акцию против недавно принявшей присягу временного президента Боливии Жанин Аньес.

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Местные чиновники утверждают, что колонна протестующих шла мирно, пока полицейские не начали стрелять и не применили слезоточивый газ. Правоохранители, в свою очередь, утверждают, что до последнего пытались договориться с демонстрантами и применили силу, только когда ситуация "вышла из-под контроля".

В целом же, жертвами протестов в Боливии, которые начались после отставки правившего 13 лет Моралеса и высшего руководства страны, стали 23 человека и еще 715 человек получили ранения, сообщили в Twitter Межамериканской комиссии по правам человека.

Сам Моралес сбежал из страны, получив политическое убежище в Мексике. Кроме того, он обвинил США в попытке совершить государственный переворот в Боливии.

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