Беспорядки в Чили: копы стреляют демонстрантам в глаза

Масштабы протестов в Чили усиливаются – мало того, что на прошлой неделе во время демонстраций загорелся университет имени Педро де Вальдивии, так полицейские начали стрелять в протестующих резиновыми пулями.

К тому же, местные СМИ сообщили об особенном цинизме силовиков: пули попадают людям в глаза. В результате десятки участников акций оказались на больничных койках с травмами обоих глаз, а некоторые из них – вообще ослепли.

Всего за время массовых выступлений погибли более 20 человек, а количество раненых перевалило за 1600. Также тысячи человек были задержаны за участие в беспорядках.

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Напомним, протесты в чилийской столице вспыхнули несколько месяцев назад, когда власти решили поднять цены на проезд в метро в пиковые часы с 800 до 830 песо (1,17 доллара США).

Чрезвычайное положение введено в столице и еще нескольких городах. Но вскоре ситуация немного пошла на спад и президент Чили Себастьян Пиньера отменил все меры, принятые в рамках чрезвычайного положения, которое в стране ввели из-за протестов.

В Госдепартаменте США уже допустили причастность "российских троллей" к разжиганию политических разногласий в Чили.

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