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В Бейруте после взрыва вспыхнули мощные протесты: люди заняли здание МИД (видео)

8 августа, 19:57

Руслан Ровик Руслан Ровик

Участники протестов пытались прорваться в здание парламента

После катастрофического взрыва в Бейруте в городе вспыхнули мощные протесты. Демонстранты заняли здание Министерства иностранных дел и пытались прорваться в парламент.

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Как сообщает телеканал LBCI, во время протестов пострадали более сотни людей.

Демонстранты заняли здание дипломатического ведомства и объявили его своей штаб-квартирой.

Сообщается также, что на уцелевших улицах города произошли столкновения между полицейскими спецподразделениями и участниками демонстраций.

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Отметим, что люди вышли на улицы, чтобы почтить память погибших в результате взрыва, однако вскоре начались выступления против местной власти, которую многие считают виновной в произошедшей катастрофе.

Напомним, ранее губернатор Бейрута назвал ущерб от взрыва колоссальным и заявил, что последствия взрыва оцениваются в 3-5 млрд долларов, притом что ВВП всего Ливана составляет около 57 млрд долларов.

Как известно, 4 августа в морском порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2,7 тыс. тонн конфискованной таможенными службами несколько лет назад аммиачной селитры, выгруженной с судна Rhosus, фактический владелец которого – российский предприниматель Игорь Гречушкин.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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Ливан протесты протест бейрут
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