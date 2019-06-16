Блекаут в Латинской Америке: миллионы человек остались без света
Из-за сбоя в системе поставщика услуг население Аргентины и Уругвая осталось без электричества
Спустя пару месяцев после того, как Венесуэла осталась без света, электричества лишилось население Аргентины и Уругвая, а также отдельные районы Парагвая и Бразилии.
Причиной блекаута стал сбой в системе аргентинской компании Edesur, которая предоставляет услуги электрообеспечения странам Латинской Америки.
Как пишет аргентинская пресса, перебои в подаче электроэнергии начались ранним утром.
В Edesur сообщили о подключении дополнительной системы и постепенном восстановлении подачи электричества. На данный момент свет вернулись в дома 34 тысяч потребителей.
Стоит отметить, что в Аргентине и Уругвае проживают в общей сложности порядка 48 млн человек.
Напомним, что в начале года 18 тыс. жителей аннексированного Россией Крыма лишились электроэнергии из-за непогоды.
Мы также писали об отключении электричества в Перу, которое произошло после землетрясения магнитудой 8 баллов. Без света остались как жилые дома, так и больницы, пациентов эвакуировали из зданий. Эпицентр подземных толчков находился в 85 км к юго-востоку от города Лагунас, в котором проживает около 9 тысяч людей.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Блекаут в Латинской Америке: миллионы человек остались без света". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Был слышен грохот и шаталась люстра": во время саммита G20 произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,8 произошло на глубине 25 километров в 33 километрах от Буэнос-Айреса
В Аргентине сожгли 400 кг кокаина, обнаруженного в российском посольстве
Операция по выявлению сети наркоторговцев длилась 14 месяцев
Нечто невероятное: в Аргентине сняли на видео плачущую Деву Марию
Паломники утверждает, что статуя чудотворная
Пожар в центре Буэнос-Айреса: погибли два человека, более 50 пострадавших
В результате происшествия в отеле погибли два человека, еще четверо находятся в тяжелом состоянии