Блекаут в Латинской Америке: миллионы человек остались без света

Из-за сбоя в системе поставщика услуг население Аргентины и Уругвая осталось без электричества

Фото: Pixabay

Спустя пару месяцев после того, как Венесуэла осталась без света, электричества лишилось население Аргентины и Уругвая, а также отдельные районы Парагвая и Бразилии.

Причиной блекаута стал сбой в системе аргентинской компании Edesur, которая предоставляет услуги электрообеспечения странам Латинской Америки.

Как пишет аргентинская пресса, перебои в подаче электроэнергии начались ранним утром.

В Edesur сообщили о подключении дополнительной системы и постепенном восстановлении подачи электричества. На данный момент свет вернулись в дома 34 тысяч потребителей.

Стоит отметить, что в Аргентине и Уругвае проживают в общей сложности порядка 48 млн человек.

Напомним, что в начале года 18 тыс. жителей аннексированного Россией Крыма лишились электроэнергии из-за непогоды.

Мы также писали об отключении электричества в Перу, которое произошло после землетрясения магнитудой 8 баллов. Без света остались как жилые дома, так и больницы, пациентов эвакуировали из зданий. Эпицентр подземных толчков находился в 85 км к юго-востоку от города Лагунас, в котором проживает около 9 тысяч людей.

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