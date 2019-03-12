Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,31
29,59
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Блэкаут в Венесуэле: Мадуро хочет победить в войне за электричество

Сегодня, 00:35

Ответственность за блэкаут в Венесуэле президент страны возлагает на США

Фото: AFP
Блэкаут в Венесуэле: Мадуро хочет победить в войне за электричество //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1ec/3ee/5c51ec3ee4e5e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1ec/3ee/5c51ec3ee4e5e.jpg Другие страны Ответственность за блэкаут в Венесуэле президент страны возлагает на США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна сможет преодолеть длительные проблемы с электроэнергией, которые продолжаются уже несколько дней подряд. Об этом он написал в Twitter.

"Нам удавалось выстоять против попыток госпереворотов, против связанные с нефтяной промышленностью саботажей, против беспорядков и попыток отнять у нас суверенитет. Можете быть уверены, что теперь мы одержим победу в войне за электричество", – сообщил он в Twitter.

Виновными в блэкауте он считает США. "Агрессия и атаки со стороны империалистов не сломят готовность народа Венесуэлы к сопротивлению", – добавил Мадуро.

Напомним, что блэкаут в Венесуэле произошел в 23 из 24 штатов. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал "электрической войной". 

7 марта 2019 года почти все регионы Венесуэлы, включая столицу Каракас, остались без света. Накануне местные СМИ сообщили, что в столице удалось восстановить электроснабжение примерно на 40%.

Правительство заявило, что причиной обесточивания стала кибератака на крупнейшую гидроэлектростанцию страны, которая производит большую часть электроэнергии.

Из-за блэкаута правительство Венесуэлы отменило рабочий день и школьные занятия 11 марта.

</p>

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Венесуэла

Вы сейчас просматриваете новость " Блэкаут в Венесуэле: Мадуро хочет победить в войне за электричество". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Блэкаут вызвал резкое сокращение добычи нефти в Венесуэле – СМИ

Вчера, 20:32

В некоторых частях страны добыча нефти полностью прекратилась

Еда, лекарства и сельхозпродукция: Венесуэла обратилась к России за помощью

Вчера, 18:40

Каракас готов заключить торговые контракты с Москвой на поставки недостающих в республике товаров

Это теракт: в Венесуэле назвали новую причину масштабного блэкаута

Вчера, 16:53

Замглавы МИД Боливарианской республики считает, что авария на гидроэлектростанции была спровоцирована извне

Япония и Германия готовы помочь восстановить энергосистему Венесуэлы – Гуайдо

Вчера, 09:55

Лидер оппозиции призвал венесуэльцев выходить на улицы, чтобы показать недовольство отсутствием электричества

Гуайдо задумал ввести режим ЧП в Венесуэле

Вчера, 00:24

По словам Гуайдо, режим ЧП поможет запросить помощь у других стран

Власти Венесуэлы отменили рабочий день в понедельник из-за отключения света

10 марта, 23:23

В пятницу вечером ситуация с электроснабжением стала улучшаться, однако вновь усугубилась в субботу

Две стиляги: Ани Лорак восхитила новым снимком с дочерью

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

Без боли в спине: простые упражнения для здорового позвоночника

Лукашенко спрогнозировал, кто победит на выборах президента

Внебрачный сын Шварценеггера предстал в образе своего отца

Скандал на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске

Оля Полякова может поехать на «Евровидение»: громкое заявление

Как украинцы становятся "рабами" на заработках в Польше

Большие деньги: Назван точный размер зарплаты Коболева - СМИ

Известно имя лидера партии, который предлагал Тимошенко 5 млн
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Вчера, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

10 марта, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

9 марта, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

9 марта, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Данилко обвинили в хищении ребенка "на органы": певец о скандале