Блэкаут в Венесуэле: Мадуро хочет победить в войне за электричество
Ответственность за блэкаут в Венесуэле президент страны возлагает на США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна сможет преодолеть длительные проблемы с электроэнергией, которые продолжаются уже несколько дней подряд. Об этом он написал в Twitter.
"Нам удавалось выстоять против попыток госпереворотов, против связанные с нефтяной промышленностью саботажей, против беспорядков и попыток отнять у нас суверенитет. Можете быть уверены, что теперь мы одержим победу в войне за электричество", – сообщил он в Twitter.
Виновными в блэкауте он считает США. "Агрессия и атаки со стороны империалистов не сломят готовность народа Венесуэлы к сопротивлению", – добавил Мадуро.
Напомним, что блэкаут в Венесуэле произошел в 23 из 24 штатов. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал "электрической войной".
7 марта 2019 года почти все регионы Венесуэлы, включая столицу Каракас, остались без света. Накануне местные СМИ сообщили, что в столице удалось восстановить электроснабжение примерно на 40%.
Правительство заявило, что причиной обесточивания стала кибератака на крупнейшую гидроэлектростанцию страны, которая производит большую часть электроэнергии.
Из-за блэкаута правительство Венесуэлы отменило рабочий день и школьные занятия 11 марта.
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