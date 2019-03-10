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Блэкаут в Венесуэле: правозащитники сообщают о смерти тяжелобольных пациентов

Сегодня, 11:36

15 венесуэльцев с тяжелыми болезнями почек умерли из-за невозможности проведения им процедуры гемодиализа

Фото: AFP
Блэкаут в Венесуэле: правозащитники сообщают о смерти тяжелобольных пациентов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4d9/fe5/5c84d9fe5f2ff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4d9/fe5/5c84d9fe5f2ff.jpg Другие страны 15 венесуэльцев с тяжелыми болезнями почек умерли из-за невозможности проведения им процедуры гемодиализа

Коалиция организаций за право на здоровье и жизнь Codevida health rightsgroup сообщает, что 15 венесуэльцев с тяжелыми болезнями почек умерли из-за невозможности проведения им процедуры гемодиализа во время масштабного отключения электроэнергии в стране. Об этом заявил руководитель организации Франциско Валенсия, сообщает "Радио свобода".

"В Венесуэле существует 129 пунктов для диализа, обслуживающих 10 200 человек, отсутствие услуг по водоснабжению, электроэнергии и лечению приговаривает их к смерти", – заявил он.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле третий день продолжается масштабное отключение электричества. При этом власти страны 8 марта сумели восстановить энергоснабжение в столице государства, Каракасе, лишь на короткое время.

Правительство заявляет, что причиной обесточивания стала кибератака на крупнейшую гидроэлектростанцию страны, которая производит большую часть электроэнергии.

Напомним, в четверг, 7 марта, Каракас и 20 штатов Венесуэлы из 23 остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдеп США отверг эти обвинения.

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Тег Венесуэла, гемодиализ, блэкаут

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