Блэкаут вызвал резкое сокращение добычи нефти в Венесуэле – СМИ
В некоторых частях страны добыча нефти полностью прекратилась
Добыча нефти существенно сократилась в Венесуэле из-за массовых перебоев с электроснабжением по всей стране, которые продолжаются пятый день. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник в Министерстве нефти страны.
По словам собеседника агентства, в некоторых частях Венесуэлы добыча нефти полностью остановлена, а нефтяные скважины закрыты, так как промышленность зависит от национальной электросети.
Чиновник не стал раскрывать информацию о масштабах проблемы и продолжительности приостановки добычи нефти, но назвал их "серьезными".
Он добавил, что министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо представит подробные данные на этой неделе.
Отметим, в последние годы нефтяная промышленность страны переживает тяжелый период: объемы добычи нефти сокращаются, ощущается нехватка инвестиций, наблюдается отток квалифицированных менеджеров и рабочих.
7 марта 2019 года почти все регионы Венесуэлы, включая столицу Каракас, остались без света. Накануне местные СМИ сообщили, что в столице удалось восстановить электроснабжение примерно на 40%.
Правительство заявило, что причиной обесточивания стала кибератака на крупнейшую гидроэлектростанцию страны, которая производит большую часть электроэнергии.
Из-за блэкаута правительство Венесуэлы отменило рабочий день и школьные занятия 11 марта.
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