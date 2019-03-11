Блэкаут вызвал резкое сокращение добычи нефти в Венесуэле – СМИ

В некоторых частях страны добыча нефти полностью прекратилась

Фото: AFP

Блэкаут вызвал резкое сокращение добычи нефти в Венесуэле – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/6a8/775/5c86a87756ad5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/6a8/775/5c86a87756ad5.jpg 2019-03-11T20:32:00+02:00 Другие страны В некоторых частях страны добыча нефти полностью прекратилась

Добыча нефти существенно сократилась в Венесуэле из-за массовых перебоев с электроснабжением по всей стране, которые продолжаются пятый день. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник в Министерстве нефти страны.

По словам собеседника агентства, в некоторых частях Венесуэлы добыча нефти полностью остановлена, а нефтяные скважины закрыты, так как промышленность зависит от национальной электросети.

Чиновник не стал раскрывать информацию о масштабах проблемы и продолжительности приостановки добычи нефти, но назвал их "серьезными".

Он добавил, что министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо представит подробные данные на этой неделе.

Отметим, в последние годы нефтяная промышленность страны переживает тяжелый период: объемы добычи нефти сокращаются, ощущается нехватка инвестиций, наблюдается отток квалифицированных менеджеров и рабочих.

7 марта 2019 года почти все регионы Венесуэлы, включая столицу Каракас, остались без света. Накануне местные СМИ сообщили, что в столице удалось восстановить электроснабжение примерно на 40%.

Правительство заявило, что причиной обесточивания стала кибератака на крупнейшую гидроэлектростанцию страны, которая производит большую часть электроэнергии.

Из-за блэкаута правительство Венесуэлы отменило рабочий день и школьные занятия 11 марта.

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