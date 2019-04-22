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Боевые действия в Ливии: в боях за Триполи погибли более 250 человек

Сегодня, 01:52

Медицинские бригады ВОЗ проводят десятки операций в местных больницах

Фото: AFP

По меньшей мере 254 человек погибли, более 1,2 тыс. получили ранения в результате боевых действий окрестностях Триполи. Об этом сообщило ливийское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Число погибших в [результате боев в окрестностях] Триполи возросло до 254 человек, еще 1228 получили ранения. На прошлой неделе медицинские бригады ВОЗ в больницах, близких к линии огня, провели 89 крупных операции и 63 (стандартных. — Ред.). Наши команды продолжают оказывать помощь хирургам в местных больницах", — сообщили в ВОЗ.

Ранее было известно о 227 погибших и 1128 пострадавших.

Напомним, в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа.

4 апреля ливийский фельдмаршал Халифа Хатар объявил о начале наступления Ливийской национальной армии на столицу страны под предлогом очищения Триполи от террористов.


На этом фоне пригороды Триполи покинули уже более 2,8 тыс. человек. В то же время, некоторые жители не могут покинуть опасные зоны из-за боев, и к ним не могут получить доступ службы экстренной помощи.

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Тег Ливия, жертвы, ВОЗ, погибшие, Триполи, боевые действия

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Источник:

ТАСС

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