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Болтон пригрозил иностранным банкам санкциями из-за Мадуро

Сегодня, 02:49

Болтон намекнул, что банки "столкнутся с санкциями", если будут содействовать Мадуро

Фото: Getty Images
Болтон пригрозил иностранным банкам санкциями из-за Мадуро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/f78/7f0/5c4f787f088f0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/f78/7f0/5c4f787f088f0.jpg Другие страны Болтон намекнул, что банки «столкнутся с санкциями», если будут содействовать Мадуро

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон введет санкции против иностранных банков, сотрудничающих с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Болтон намекнул, что банки "столкнутся с санкциями", если будут содействовать Мадуро, сообщает The Hill.

"Мы не позволим Мадуро украсть богатство венесуэльского народа... [Банки] столкнутся с санкциями за участие в содействии незаконным сделкам в пользу Николаса Мадуро и его коррумпированной сети", — добавил Болтон.

Ранее сообщалось, что Мадуро обвинил США и оппозицию в желании развязать войну.

Напомним, что ранее Вашингтон ввел санкции против соратников Николаса Мадуро.

Как уже сообщалось, ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон поставил перед выбором армию Венесуэлы, пригрозив военным санкциями и изоляцией, если они не пропустят гуманитарную помощь.

Также мы писали, что  Венесуэла смогла нарастить поставки нефти в Индию и ряд стран Европы, тем самым компенсируя последствия нефтяных санкций США против Венесуэлы и потерю американского рынка.

Как сообщал сайт Сегодня, политический кризис в Венесуэле входит в топ-темы дня, к которым приковано внимание СМИ. Об остальных главных событиях смотрите на видео ниже:

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Тег Венесуэла, США, санкции, Болтон, Мадуро, Гуайдо

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