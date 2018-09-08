Борьба с российской агрессией: в Осло прошла конференция 11 министров обороны

В Осло в пятницу, 7 сентября, прошла конференция глав оборонных ведомств стран Северной Европы и союзников по вопросу сотрудничества в сдерживании российской агрессии. Об этом сообщили в штаб-квартире Командования США в Европе.

"Конференция была посвящена тому, как страны могут тесно сотрудничать в борьбе с дезинформацией и российским влиянием, кибер-угрозами, в сфере защиты критически важной инфраструктуры, а также при проведении будущих военных развертываний и учений в регионе", – отметили в штаб-квартире.

Участники конференции собрались, чтобы облегчить диалог для расширения сотрудничества между странами Северной Европы в поддержке устойчивого стабильного мира в период вызовов.

Командующий Европейским командованием США генерал Кертис Скапаротти подчеркнул, что только совместные действия помогут решить ситуацию.

"Мы должны быть решительными и способными адаптироваться, поскольку мы работаем вместе как команда для поддержки нашего импульса", – заявил Скапаротти.

Отмечается, что конференция, в которой приняли участие представители Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции и Соединенных Штатов, прошла под председательством министра обороны Норвегии адмирала Хаакон Брун-Хансена.

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