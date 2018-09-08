Борьба с российской агрессией: в Осло прошла конференция 11 министров обороны

Сегодня, 10:50

Участники конференции также обсудили проведение будущих военных развертываний и учений

Кертис Скапаротти. Фото: ru.oxu.az
Кертис Скапаротти. Фото: ru.oxu.az

В Осло в пятницу, 7 сентября, прошла конференция глав оборонных ведомств стран Северной Европы и союзников по вопросу сотрудничества в сдерживании российской агрессии. Об этом сообщили в штаб-квартире Командования США в Европе.

"Конференция была посвящена тому, как страны могут тесно сотрудничать в борьбе с дезинформацией и российским влиянием, кибер-угрозами, в сфере защиты критически важной инфраструктуры, а также при проведении будущих военных развертываний и учений в регионе", – отметили в штаб-квартире.

Участники конференции собрались, чтобы облегчить диалог для расширения сотрудничества между странами Северной Европы в поддержке устойчивого стабильного мира в период вызовов.

Командующий Европейским командованием США генерал Кертис Скапаротти подчеркнул, что только совместные действия помогут решить ситуацию.

"Мы должны быть решительными и способными адаптироваться, поскольку мы работаем вместе как команда для поддержки нашего импульса", – заявил Скапаротти.

Отмечается, что конференция, в которой приняли участие представители Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции и Соединенных Штатов, прошла под председательством министра обороны Норвегии адмирала Хаакон Брун-Хансена.

Напомним, экс-президент Франции Франсуа Олланд рассказал о мечте Путина покорить соседние государства. В мемуарах он написал, что российское политическое руководство хочет создать вокруг РФ серую зону, которая ослабит соседей.

Ранее специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал ответ Запада на агрессию РФ. Политика сдерживания России странами Запада с помощью санкций стала неожиданной для Кремля.

Также Петр Порошенко заявил, что агрессия России против Украины – только начало конфликта РФ и НАТО. По словам президента Украины, Альянс понимает и разделяет евроатлантические стремления Украины.
Россия, США, конференция, Минобороны, Осло
Источник:

Укринформ

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