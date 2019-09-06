Бразилия направит изъятые по делу о коррупции $ 245 млн на защиту Амазонии после лесных пожаров

/ Фото: AFP

Власти Бразилии направят часть средств, изъятых в рамках дела о коррупции в государственной нефтегазовой компании Petrobras, на защиту лесов Амазони, которые пострадали от лесных пожаров. Как сообщил в Twitter председатель Федерального сената парламента южноамериканской страны Дави Алколумбре, речь идет о сумме в 1 млрд реалов (около $ 245 млн. – Ред).

"По итогам встречи в Федеральном верховном суде мы подписали соглашение о выделении 1 миллиарда реалов, которые будут направлены на действия по защите Амазонии. Эти средства — часть фонда операции „Автомойка" (ее задачей является расследование хищений в Petrobras и возвращение украденных средств в государственную казну — Ред.). Я благодарю все учреждения, которые принимали участие в этих переговорах. Да будет спасена наша Амазония!" — написал политик.

По информации минобороны страны, в противопожарных мероприятиях задействованы свыше 43 тысячи военнослужащих. Для этих целей министерство экономики выделило военным 38,5 млн реалов (свыше 9 млн долларов), несмотря на то, что ранее заявлялось об отсутствии у властей необходимых ресурсов.

/ Фото: AFP Реклама

По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн гектаров лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии, что составляет примерно 0,44% территории биома. Помимо пожаров, амазонская сельва страдает от незаконной вырубки, в результате чего площадь лесов сокращается на тысячи квадратных километров ежегодно.

Согласно совместному докладу Министерства охраны окружающей среды и Министерства науки, технологий, инноваций и коммуникаций Бразилии, в 2018 году уровень вырубки амазонских лесов упал на 72% по сравнению с показателями 2004 года, когда началась реализация федерального плана по борьбе с этой незаконной деятельностью. Однако этот показатель все же превысил на 13,7% показатели 2017 года, а Амазония, где обитают 30 млн разных видов животных, встречаются 80 тыс. видов растений, 2,5 тыс. видов деревьев, 3 тыс. видов рыб, лишилась 7,9 тыс. квадратных километров растительности.

Напомним, на саммите во Франции лидеры G7 договорились учредить фонд в размере 20 млн долларов для борьбы с пожарами в тропических лесах Амазонии.

Однако Бразилия отказалась от помощи стран G7. А глава администрации Болсонару предположил, что эти ресурсы более актуальны для лесовосстановления Европы, а также напомнил Макрону о пожаре в соборе Парижской Богоматери.

Ранее глава Бразилии Болсонару уже издал указ, которым разрешил использование войск для борьбы с пожарами в Амазонии . Срок действия президентского указа — с 24 августа по 24 сентября.

Также мы писали, что министерство сельского хозяйства Чили предложило помощь Бразилии в борьбе с пожарами в лесах Амазонии. Чили может предложить Бразилии своих специалистов, у которых есть опыт в борьбе с лесными пожарами. Власти Чили направили в Бразилию четыре авиаборта и 30 специалистов, еще один самолет с командой пожарных был направлен из Эквадора. Кроме того, правительство южноамериканской республики согласилось принять помощь Израиля, а также целевое финансирование Лондона в размере 10 млн фунтов стерлингов (12,1 млн долларов).

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