Больше половины жителей Северной Ирландии выступают за объединение с Ирландией

Если правительство Великобритании решится на «жесткий» Brexit, Ирландиz может провести референдум о независимости

Ирландия / Фото: AFP

Результаты опроса, опубликованные на этой неделе, показали, что 51% жителей Северной Ирландии (входит в состав Великобритании) поддерживают ее объединение с независимой Ирландией.

По данным бывшего заместителя председателя Консервативной партии, автора опроса Майкла Эшкрофта, результаты исследования общественного мнения отражают "неопределенность и беспокойство, связанные с Brexit".

Эшкрофт отметил, что точность результатов находится в пределах допустимой погрешности. Опрос проводился с 30 августа по 2 сентября среди 1542 человек.

Ранее лидер ирландской республиканской партии "Шинн фейн" Мэри Лу Макдональд заявил, если правительство Великобритании решится на "жесткий" Brexit, Ирландии следует провести референдум о независимости.

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"Я не знаю, как Великобритания может вырвать эту часть Ирландии из состава ЕС и с невозмутимым видом сказать каждому жителю острова, что нам не предоставят возможность демократического выбора для определения нашего будущего", — сказала она.

Макдональд добавила, что "ирландское единство — это обратный путь в ЕС".

Стоит отметить, что одним из главных камней преткновения на пути выхода Великобритании из Евросоюза является пограничный вопрос.

"Шинн фейн" боятся появления жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, что нарушит не только тесные социально-экономические связи жителей острова и Белфастское соглашение от 1988 года, благодаря которому стало возможным политическое урегулирование конфликта в Северной Ирландии.

Напомним, ранее министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб заявил, что в случае выхода из Евросоюза без соглашения правительство Великобритании планирует ввести в Северной Ирландии прямое правление.

Ранее "Сегодня" общались с британскими экономистами и юристами и узнали, чего Объединенному Королевству ждать после выхода из Европейского союза.

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