Британские следователи работают в Болгарии по делу об отравлениях в Солсбери

Власти Болгарии предоставили британским следователям полную информацию и обеспечили свободу в процессуальных мероприятиях

Фото: Getty Images

Британские следователи работают в Болгарии по делу об отравлениях в Солсбери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/5b7/340/5c65b734008f2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/5b7/340/5c65b734008f2.jpg 2019-02-15T05:24:00+02:00 Другие страны Власти Болгарии предоставили британским следователям полную информацию и обеспечили свободу в процессуальных мероприятиях

Группа британских следователей в Болгарии работает по выяснению обстоятельств отравления в 2015 году местного торговца оружием Эмилияна Гебрева, проверяя наличие связи этого дела с инцидентом в Солсбери, где в марте 2018 года воздействию нервно-паралитического вещества подверглись бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом в интервью газете The Gardian сообщил болгарский премьер-министр Бойко Борисов.

"Здесь находятся представители британской группы. Они совместно проводят расследование с болгарскими правоохранительными органами. С тех пор, как мы услышали слово "Новичок", мы сразу же связались с нашими британскими партнерами по всем законным каналам", – отметил Борисов.

Ранее сообщалось о том, что британское следствие работает с версией об участии офицера российской военной разведки, действовавшего под именем Сергея Федотова, в отравлении в Солсбери Сергея Скрипаля. Федотов может до сих пор находиться на территории Великобритании.

"Вся имеющаяся у нас информация, связанная с передвижениями, местом пребывания, сотрудничеством и контактами этого человека (Федотова — ред.), была предоставлена британскими правоохранительными органами и разведывательными службами", — сказал болгарский премьер.

Скотленд-Ярд и служба британской контрразведки МИ-5 займутся изучением произошедшего в 2015 году в Болгарии инцидента с предполагаемым отравлением Эмилияна Гебрева, которому в итоге удалось выжить. Согласно имеющейся у газеты информации, к этому отравлению, как и к отравлению в Солсбери, может иметь отношение тот же Федотов.

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