Ким Чен Ын отправился на встречу с Трампом в Ханое

Представитель КНДР приедет в Ханой за несколько дней до саммита

Фото: AFP

Ким Чен Ын отправился на встречу с Трампом в Ханое //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/8a5/1f4/5c68a51f45027.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/8a5/1f4/5c68a51f45027.jpg 2019-02-23T11:45:00+02:00 Другие страны Представитель КНДР приедет в Ханой за несколько дней до саммита

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в субботу, 23 февраля, во второй половине дня по местному времени отправился с железнодорожного вокзала города Пхеньян в Ханой на предстоящую встречу с президентом Америки Дональдом Трампом.

"Около 17:00 по местному времени Ким Чен Ын отправился в Ханой на своем бронепоезде, — отметили в сообщении. — Ожидается, что весь путь до столицы Вьетнама лидер КНДР проделает по железной дороге транзитом через Китай".

Сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приедет за несколько дней до начала второго саммита с президентом США Дональдом Трампом. В Ханое представитель Кореи будет уже 25 февраля, в то время как саммит будет 27-28 февраля. Там он планирует встретится с официальными лицами столицы.

Мы рассказывали, что второй американско-северокорейский саммит пройдет в таком же формате, как и первый. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын также смогут провести встречу тет-а-тет, пообедать, а также принять участие во встречах их делегаций в расширенном формате. Еще одной целью саммита представитель Вашингтона назвал поиск общего для США и КНДР понимания ядерного разоружения Корейского полуострова.

В Ханое уже на всю началась подготовка к саммиту . Представители обоих стран прибыли во вьетнамскую столицу еще за неделю до самого события.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Ким Чен Ын отправился на встречу с Трампом в Ханое". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.