"Будут большие жертвы" – эксперт о турецко-российском противостоянии в Сирии

Пока нет даже намека на то, что Москва и Анкара готовы искать компромисс

Нынешняя эскалация напряженности между турецкими войсками и повстанцами с одной стороны, армией сирийского диктатора Башара Асада и российскими военными с другой не завершится скоро и приведет к большим жертвам, в том числе среди мирного населения. Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

"На мой взгляд, на этот раз все очень серьезно. Из того, что там произошло за последние две недели и, особенно, за последние двое суток, вычерчивается траектория, которая ведет не к деэскалации конфликта, а наоборот, к усилению напряжения и к новым человеческим жертвам. Как в армиях воюющих сторон, так и гражданского населения", – отметил Павел Рудяков в комментарии сайту "Сегодня".

По его словам, компромисс между президентами России и Турции Путиным и Эрдоганом по Идлибу возможен, но пока что нет даже намека на то, что Москва и Анкара готовы искать его.

"Хотя бы заявить с двух сторон синхронно: ставим точку. Как это было, когда после сбитого российского Су-27 все ждали ответного военного удара России, но Путин заявил "на этом все, начинаем поиски компромисса". И действительно начали его искать. Сегодня же они не останавливаются. Ситуация гораздо сложнее. На данном этапе речь идет об ответном ударе со стороны Турции. А поскольку у каждой из сторон есть "прокладки" – у России это сирийская армия Асада, у Турции – повстанцы, думаю, в течение нескольких недель будет серьезный всплеск эскалации. И только потом начнутся поиски ситуативного компромисса. О серьезном компромиссе пока что речь не идет", – отмечает эксперт.

Ранее сообщалось, что в результате удара сирийской авиации в Идлибе погибли, по меньшей мере, 33 турецких солдата. Анкара рассматривает случившееся, как атаку на Турцию и уже нанесла массированный ответный удар.

Видео: Reuters

В поддержку Турции уже выступили США и НАТО.

Россия утверждает, что ее авиация не принимала участия в ударе, однако направила к берегам Сирии два фрегата вооруженных крылатыми ракетами.

По данным СМИ, в ближайшее время Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, а также отложить развертывание российских систем С-400.

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