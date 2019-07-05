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Бывшего помощника Лукашенко приговорили за взятки к 12 годам колонии

5 июля, 14:07

Лукашенко рассказал, что правоохранительные органы заинтересовались его помощником за полтора года до его задержания

Фото informator.news
Фото informator.news.

Верховный суд Беларуси признал бывшего помощника президента Лукашенко – инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко виновным во взятках и приговорил его к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Отбывать срок ему предстоит в колонии усиленного режима.

Суд также запретил Ровнейко в течение пяти лет занимать должности в органах власти или связанные с организационно-распорядительными работами.

Суд установил, что Ровнейко брал материальные ценности, которые ему передавали "исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, а также за выполнение в интересах дающего взятку какого-либо действия, которое это лицо могло совершить с использованием своих служебных полномочий".

Чиновника задержали в мае 2018 года с санкции президента. В КГБ Белоруссии тогда сообщили, что его взяли с поличным при получении 200 тысяч долларов.

Позднее Лукашенко рассказал, что правоохранительные органы заинтересовались его помощником за полтора года до его задержания.

"Скажу откровенно, тут, прежде всего, сработали декларации о доходах. Когда изучение шло кадровое, я задал вопрос, откуда такая роскошь: автомобили до десятка, квартиры до десятка. Не может обычный чиновник и его семья так жить", – отмечал президент.

Он добавил, что в общении с бизнесменами Ровнейко вел себя как "барчук".

Напомним, как сообщалось 29 апреля, в Беларуси был задержан экс-глава службы безопасности Лукашенко. Андрея Втюрина считают одним из самых влиятельных людей в республике. Причиной задержания стала взятка. По неофициальным данным, которые приводит интернет-газета "Белорусские новости", сумма взятки составила 150 тысяч долларов. Позже президент Беларуси Александр Лукашенко уволил его с должности заместителя госсекретаря Совета безопасности.

Также стало известно о задержании директора "Белтелекома" за взятку от россиянина. Как заявили в белорусском КГБ, чиновник получил взятку за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования, а 15 тысяч евро ему передал гражданин России.

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Тег взятка, Беларусь, Лукашенко

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Источник:

Интерфакс

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