Бывшего помощника Лукашенко приговорили за взятки к 12 годам колонии
Лукашенко рассказал, что правоохранительные органы заинтересовались его помощником за полтора года до его задержания
Верховный суд Беларуси признал бывшего помощника президента Лукашенко – инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко виновным во взятках и приговорил его к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Отбывать срок ему предстоит в колонии усиленного режима.
Суд также запретил Ровнейко в течение пяти лет занимать должности в органах власти или связанные с организационно-распорядительными работами.
Суд установил, что Ровнейко брал материальные ценности, которые ему передавали "исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, а также за выполнение в интересах дающего взятку какого-либо действия, которое это лицо могло совершить с использованием своих служебных полномочий".
Чиновника задержали в мае 2018 года с санкции президента. В КГБ Белоруссии тогда сообщили, что его взяли с поличным при получении 200 тысяч долларов.
Позднее Лукашенко рассказал, что правоохранительные органы заинтересовались его помощником за полтора года до его задержания.
"Скажу откровенно, тут, прежде всего, сработали декларации о доходах. Когда изучение шло кадровое, я задал вопрос, откуда такая роскошь: автомобили до десятка, квартиры до десятка. Не может обычный чиновник и его семья так жить", – отмечал президент.
Он добавил, что в общении с бизнесменами Ровнейко вел себя как "барчук".
Напомним, как сообщалось 29 апреля, в Беларуси был задержан экс-глава службы безопасности Лукашенко. Андрея Втюрина считают одним из самых влиятельных людей в республике. Причиной задержания стала взятка. По неофициальным данным, которые приводит интернет-газета "Белорусские новости", сумма взятки составила 150 тысяч долларов. Позже президент Беларуси Александр Лукашенко уволил его с должности заместителя госсекретаря Совета безопасности.
Также стало известно о задержании директора "Белтелекома" за взятку от россиянина. Как заявили в белорусском КГБ, чиновник получил взятку за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования, а 15 тысяч евро ему передал гражданин России.
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