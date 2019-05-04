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В Беларуси крупному экс-чиновнику из окружения Лукашенко предъявили обвинение

4 мая, 14:17

Экс-замсекретарю Совета нацбезопасности Беларуси дал взятку россиянин, который тоже был задержан

Андрей Втюрин. Фото: vsr.mil.by
Андрей Втюрин. Фото: vsr.mil.by.

Недавно уволенному с должности замсекретаря Совета нацбезопасности Беларуси Андрею Втюрину предъявили обвинение за получение крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служб Комитета государственной безопасности РБ.

Следственное управление КГБ обвиняет экс-чиновника в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 (получение взятки) УК Беларуси.

"Накануне он был задержан с поличным при получении 148 600 долларов от представителя российской коммерческой структуры "Г" за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь. Последнему предъявлено обвинение в даче взятки. Оба обвиняемых признали вину по данному эпизоду в полном объеме. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу", – сообщили белорусские силовики.

Напомним, как сообщалось 29 апреля, в Беларуси был задержан экс-глава службы безопасности Лукашенко. Андрея Втюрина считают одним из самых влиятельных людей в республике. Причиной задержания стала взятка. По неофициальным данным, которые приводит интернет-газета "Белорусские новости", сумма взятки составила 150 тысяч долларов. Позже президент Беларуси Александр Лукашенко уволил его с должности заместителя госсекретаря Совета безопасности.

Также сегодня стало известно о задержании директора "Белтелекома" за взятку от россиянина. Как заявили в белорусском КГБ, чиновник получил взятку за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования, а 15 тысяч евро ему передал гражданин России.

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Тег взятка, Беларусь, чиновник, кгб, обвинение, Втюрин

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