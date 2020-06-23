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Экс-президент Кыргызстана надолго сел в тюрьму: что он совершил

23 июня, 13:10

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам лишения свободы

Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, которого в прошлом году арестовали со штурмом и жертвами, приговорили к длительному тюремному сроку.

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Экс-главу государства признали виновным в организации коррупции из-за незаконного освобождения криминального "авторитета" Азиза Батукаева в 2013 году.

В связи с этим, как сообщает "Интерфакс", прокурор просил для экс-президента 15 лет колонии, но 23 июня Первомайский районный суд Бишкека приговорил его "только" к 11 годам и двум месяцам лишения свободы.

Кроме того, Атамбаева лишат государственных наград и конфискуют его имущество.

По делу об освобождении Батукаева были арестованы 19 бывших чиновников Кыргызстана, в том числе вице-премьер Шамиль Атаханов, экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева и другие чиновники Минздрава. Именно медики играли главную роль в освобождении преступника, "диагностировав" у него тяжелое заболевание, на основании чего экс-омбудсмен Кыргызстана Турсунбек Акун ходатайствовал о его освобождении.

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На данный момент 14 подозреваемых уже подписали соглашения о сотрудничестве со следствием.

На данный момент Алмазбек Атамбаев проходит подозреваемым по ряду других уголовных дел, связанным, среди прочего, с земельными участками, модернизацией ТЭЦ Бишкека и зданием группы "Форум".

Из-за вооруженного сопротивления при задержании экс-президента Кыргызстана также подозревают в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, убийстве, покушении на убийство и организации захвата заложников.

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коррупция Кыргызстан криминальный авторитет Алмазбек Атамбаев

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