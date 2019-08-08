Стрельба по спецназу, баррикады и огонь – как пытаются задержать Алмазбека Атамбаева: все подробности, фото и видео

Силовики попытались доставить экс-президента на допрос, однако натолкнулись на сопротивление

/ Фото: AFP

В Кыргызстане разразился политический кризис, вызванный попыткой местных силовиков доставить на допрос бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Сотни вооруженных стрелковым оружием спецназовцев и бойцов спецподразделения Государственного комитета национальной безопасности "Альфа" при поддержке тысяч милиционеров окружили дом бывшего главы государства в селе Кой-Таш неподалеку от столичного Бишкека. Им противостоят, по разным данным, несколько сотен или несколько тысяч местных жителей, вооруженных в основном палками и камнями, которые начали строить баррикады.

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8 августа

В селе Кой-Таш под Бишкеком горят машины, возле особняка звучат выстрелы, сообщают очевидцы. По их данным, на место операции прибыла спецтехника МВД, водометы и таранные машины. Сторонников Атамбаева вытесняют с территории особняка.

Депутаты парламента Кыргызстан не стали принимать постановление о введении в стране режима чрезвычайного положения на фоне ситуации вокруг попытки задержания экс-президента.

Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева прорвали один из кордонов из сотрудников правоохранительных органов на ведущей в село Кой-Таш автодороге. Сообщили в штабе бывшего главы государства.

15:36 Киргизские силовики на машине протаранили ворота экс-президента. Несмотря на сопротивление сторонников Атамбаева, силовикам удалось прорваться на территорию резиденции.

/ Фото: AFP

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14:16 В Кыргызстане второй раз за сутки штурмуют дом экс-президента. Как сообщили в штабе Атамбаева, звучат выстрелы и применяются светошумовые гранаты. В то же время, сторонники бывшего главы государства противостоят сотрудникам спецназа – кидают в них камни и палки.

13:47Прокуратура Кыргызстана сделала важное заявление: генпрокуратур сообщил, на каком основании начался штурм резиденции Алмазбека Атамбаева. По его словам, бывший глава государства три раза проигнорировал повестку на допрос в прокуратуру.

/ Фото: AFP

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13:44 Сторонники экс-президента Кыргызстана передали властям захваченных спецназовцев. В доме экс-президента всем военнослужащим спецподразделения "Альфа" была оказана медицинская помощь.

13:19 Глава Госкомитета нацбезопасности Орозбек Опумбаев заявил, что готов уйти в отставку. Он подчеркнул, что в произошедшем есть его вина – необходимо было задействовать больше людей.

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12:12 Омбудсмен Кыргызстана Токон Мамытов заявил, что Атамбаеву готовы предоставить гарантии безопасности для дачи показаний, после того как экс-президент Кыргызстана заявил о том, что стрелял в спецназовцев во время штурма его дома.

9:37 В штабе экс-президента Кыргызстана сообщили, что его сторонники намерены потребовать отставки главы государства Сооронбая Жээнбекова.

07:36 После того как власти Кыргызстана провели срочные заседания Совбеза и парламента, Алмазбек Атамбаев обратился к властям республики. Попытку его задержания он назвал незаконной и неконституционной.

5:54 Число получивших травмы и ранения в ходе штурма спецназом дома бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области выросло до 48 человек. Четыре человека были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Один спецназовец погиб от пулевого ранения в грудь.

Как известно, 27 июня парламент Кыргызстана 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что снимает иммунитет от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Кыргызстана.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в прокуратуру.

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