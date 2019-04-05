Цена будет высокой: США сделали России грозное предупреждение по Венесуэле
В Вашингтоне боятся, что ситуация с военными скорее ухудшится, чем улучшится
Глава Государственного департамента США Майкл Помпео не видит оснований полагать, что Россия выведет из Венесуэлы своих военных, которые прибыли в аэропорт Каракаса двумя самолетами еще 24 марта.
"Не видел никаких свидетельств того, что они начали выходить. Существует опасность того, что ситуация скорее ухудшится, чем улучшится. Но мы ясно давали понять, что цена будет высокой", — сказал госсекретарь в интервью телеканалу Fox News.
Помпео напомнил о требовании американского президента Дональда Трампа к Москве – вывести своих военных, и к главе Венесуэлы Николасу Мадуро – уйти в отставку.
"Мы работаем по обоим направлениям", — подчеркнул глава американской дипломатии.
Он также заверил в том, что ситуация в Венесуэле не пойдет по тому же сценарию, как в Сирии.
"Это наши соседи. Здесь все будет совершенно иначе. Президент Трамп заявил, что наши важные национальные интересы состоят в том, чтобы у венесуэльцев была демократия, чего они и заслуживают", – отметил Помпео.
Напомним, что 6 марта лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил 6 апреля начало операции "Свобода", в ходе которой протестующие планируют окончательно свергнуть режим Мадуро.
Мы также писали, что в венесуэльском штате Сулия неизвестные открыли огонь с борта вертолета по участникам организованной во вторник акции протеста.
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