Цена будет высокой: США сделали России грозное предупреждение по Венесуэле

В Вашингтоне боятся, что ситуация с военными скорее ухудшится, чем улучшится

Майкл Помпео. Фото: AFP

Цена будет высокой: США сделали России грозное предупреждение по Венесуэле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/765/ebc/5ca765ebc2660.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/765/ebc/5ca765ebc2660.jpg 2019-04-05T17:31:18+03:00 Другие страны В Вашингтоне боятся, что ситуация с военными скорее ухудшится, чем улучшится

Глава Государственного департамента США Майкл Помпео не видит оснований полагать, что Россия выведет из Венесуэлы своих военных, которые прибыли в аэропорт Каракаса двумя самолетами еще 24 марта.

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"Не видел никаких свидетельств того, что они начали выходить. Существует опасность того, что ситуация скорее ухудшится, чем улучшится. Но мы ясно давали понять, что цена будет высокой", — сказал госсекретарь в интервью телеканалу Fox News.

Помпео напомнил о требовании американского президента Дональда Трампа к Москве – вывести своих военных, и к главе Венесуэлы Николасу Мадуро – уйти в отставку.

"Мы работаем по обоим направлениям", — подчеркнул глава американской дипломатии.

Он также заверил в том, что ситуация в Венесуэле не пойдет по тому же сценарию, как в Сирии.

"Это наши соседи. Здесь все будет совершенно иначе. Президент Трамп заявил, что наши важные национальные интересы состоят в том, чтобы у венесуэльцев была демократия, чего они и заслуживают", – отметил Помпео.

Напомним, что 6 марта лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил 6 апреля начало операции "Свобода", в ходе которой протестующие планируют окончательно свергнуть режим Мадуро.

Мы также писали, что в венесуэльском штате Сулия неизвестные открыли огонь с борта вертолета по участникам организованной во вторник акции протеста.

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