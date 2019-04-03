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В Венесуэле по протестующим открыли огонь

Сегодня, 03:20

Сведений о пострадавших или погибших не обнародовано

Фото: Pixabay
В Венесуэле по протестующим открыли огонь //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/3fb/c1b/5ca3fbc1b866d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/3fb/c1b/5ca3fbc1b866d.jpg Другие страны Сведений о пострадавших или погибших не обнародовано

Неизвестные открыли огонь с борта вертолета по участникам организованной во вторник акции протеста в городе Кабимас в венесуэльском штате Сулия. Об этом сообщил частный венесуэльский телеканал.

Находящиеся на улице люди пытались скрыться от вертолета, испуганно крича. Сведений о пострадавших или погибших не обнародовано.

Напомним, что за последний месяц перебои с электричеством возникали в Венесуэле несколько раз.

Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался столичный Каракас и большинство штатов. Правительство заявило, что причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара.

Отключения продолжились и на этой неделе – 29 марта значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества. После этого блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Напомним, кризис охватил Венесуэлу после того, как в январе Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".


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Тег Венесуэла, вертолет, обстрел

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ТАСС

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