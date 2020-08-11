Центр Минска оцепил ОМОН, а коммунальщики убирают скамейки и мусорные баки

Власти опасаются, что протестующие снова будут строить баррикады

В центр Минска, где третьи сутки проходят акции протеста противников Александра Лукашенко, начали прибывать подразделения ОМОН и Внутренних войск Белоруссии.

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По проспекту Независимости в сторону центра проследовали пешие колонны бойцов ОМОН. В районе площади Независимости видны автобусы спецподразделений. Движение по улицам пока не перекрывалось, сообщает ТАСС.

А тем временем коммунальщики столицы Беларуси убирают скамейки и контейнеры для сбора мусора, которые протестующие использовали для строительства баррикад.

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Напомним, с вечера 9 августа по всей Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с оглашенными результатами выборов президента, по которым победил пребывающий у власти уже 26 лет Александр Лукашенко.

Власти пытаются подавить протесты силами милиции и военного спецназа, применяются водометы, резиновые дубинки, травматическое оружие и светошумовые гранаты. Были арестованы пять тысяч человек, более 200 – получили травмы, ранения и увечья, есть погибшие.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что вооруженный ОМОН запугал людей, а жители Беларуси рассказали о подавлении протестов.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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