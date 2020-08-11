Українська
$ 27,6
32,47
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Центр Минска оцепил ОМОН, а коммунальщики убирают скамейки и мусорные баки

11 августа, 17:19

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Власти опасаются, что протестующие снова будут строить баррикады

В центр Минска, где третьи сутки проходят акции протеста противников Александра Лукашенко, начали прибывать подразделения ОМОН и Внутренних войск Белоруссии.

Реклама

По проспекту Независимости в сторону центра проследовали пешие колонны бойцов ОМОН. В районе площади Независимости видны автобусы спецподразделений. Движение по улицам пока не перекрывалось, сообщает ТАСС.

А тем временем коммунальщики столицы Беларуси убирают скамейки и контейнеры для сбора мусора, которые протестующие использовали для строительства баррикад.

В тренде
Медики Минска в шоке от ранений протестующих: В мирное время с таким не сталкивались
Реклама

Напомним, с вечера 9 августа по всей Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с оглашенными результатами выборов президента, по которым победил пребывающий у власти уже 26 лет Александр Лукашенко.

Власти пытаются подавить протесты силами милиции и военного спецназа, применяются водометы, резиновые дубинки, травматическое оружие и светошумовые гранаты. Были арестованы пять тысяч человек, более 200 – получили травмы, ранения и увечья, есть погибшие.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что вооруженный ОМОН запугал людей, а жители Беларуси рассказали о подавлении протестов.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты Минск омон внутренние войска протестующие баррикады Выборы в Беларуси
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в Беларуси
Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в БеларусиПолитика
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)Другие страны
Лукашенко назвал протестующих
Лукашенко назвал протестующих "овцами", которыми управляют из ЕвропыДругие страны
Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявление
Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявлениеДругие страны
Бывший кандидат в президенты Беларуси сбежал в Украину
Бывший кандидат в президенты Беларуси сбежал в УкраинуПолитика
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечества
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечестваСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять