Церемония прощания с убитым генералом в Иране: число погибших возросло

Фото: сайт духовного лидера Ирана Али Хаменеи

Число погибших в ходе церемонии прощания с убитым командующим силами специального назначения Ирана Касемом Сулеймани в городе Керман возросло до 50 человек, пострадавших – до 213. Об этом сообщает во вторник агентство ИСНА со ссылкой на главу Организации экстренной помощи Ирана Пирхосейна Куливанда.

"Количество погибших в ходе происшествия превысило 50 человек", — приводит его слова агентство ИСНА. Известно, что "большинство из этих людей — это мужчины разного возраста".

Ранее мы сообщали о 35 погибших и 48 пострадавших. По информации медиков, причиной давки стало слишком большое количество участников, которые приехали со всей провинции, чтобы попрощаться с Сулеймани.

В связи с этим захоронение генерала перенесли. Точное время мероприятия объявят позже.

Видео: Reuters

Напомним, что Министерство обороны США подтвердило свою ответственность за ликвидацию, отметив, что операция проводилась по распоряжению американского президента Дональда Трампа, о чем не был заранее уведомлен Конгресс.

Это привело к новому обострению на Ближнем Востоке. 63-летний генерал-лейтенант оказывал военную поддержку группировкам ХАМАС и "Хезболла" в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Почему убийство Сулеймани всколыхнуло не только этот регион, но и весь мир, вы можете узнать в материале на нашем сайте.

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