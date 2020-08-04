Черногория разрешила въезд туристам из России: украинский дипломат возмущен

Несмотря на то что в Черногории объявили новую эпидемию коронавируса, Национальный координационный орган по инфекционным болезням под председательством президента Милутина Симовича обновил список стран, жители которых могут въезжать в Черногорию.

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Теперь туристам России и Азербайджана будет разрешен въезд в эту балканскую страну без дополнительных условий, сообщает сайт Радио и телевидения Черногории.

Оперативный штаб по экономике туризма предложил НКГ, чтобы Россия и Азербайджан были включены в "зеленый" список стран, жители которых могут въезжать в Черногорию без других условий.

Решение Подгорицы поместить Россию сразу в "зеленую" зону возмутило консула Украины в Черногории Михаила Шматова.

"Я напомню, что Украина, которая с начала лета обеспечивает Черногорию наибольшим количеством туристов, имея сейчас 13-14 авиабортов в неделю, находится в ограниченных правах. Несмотря на нашу постоянную работу, украинским гражданам до сих пор запрещены путешествия автотранспортом, и если читать внимательно правила, то даже запрещены самостоятельные путешествия самолетом, только в составе туристической группы. А для России – въезд без дополнительных условий. Это при том, что в России индекс заболеваемости 127,2, а в Украине – 72,8", – напомнил дипломат на своей странице в Facebook.

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Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как сейчас отдыхают в Черногории: нужно носить маску, зато нет россиян.

Также писали, что Черногория упростила въезд для туристов из Украины, и теперь нашим гражданам при въезде в эту страну не нужно проходить обязательный тест.

Новости "Сегодня" также сообщали, что в настоящий момент Украина не соответствует критериям, чтобы попасть в условный "зеленый" список, который позволяет гражданам путешествовать в страны Европейского Союза. Однако для нескольких категорий граждан сделали исключение.

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