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Несмотря на запрет: в МИД рассказали, кто из украинцев может въехать в ЕС

7 июля, 11:44

Денис Беспалов Денис Беспалов

Как только ограничения будут сняты – безвиз снова будет работать в полную силу

В настоящий момент Украина не соответствует критериям, чтобы попасть в условный "зеленый список", который позволяет гражданам путешествовать в страны Европейского Союза. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Но даже из этого запрета есть восемь исключений, восемь категорий граждан, которые могут въезжать на территорию Европейского Союза, даже несмотря на имеющийся запрет", – сказал он.

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Читайте также: ЕС открывает границы во время пандемии: когда вернут безвиз для украинцев

Глава МИД перечислил категории граждан, которые могут въезжать на территорию ЕС даже несмотря на запрет:

  • медики, лица, которые присматривают за пожилыми людьми;
  • лица, которым необходима срочная медицинская помощь;
  • пограничники;
  • перевозчики товаров и другие представители транспортных служб с учетом необходимости (например, дальнобойщики);
  • дипломаты, сотрудники полиции при исполнении, представители международных организаций и международных военных контингентов;
  • лица, которые путешествуют транзитом;
  • лица, въезжающие с туристической целью или по рабочим вопросам;
  • лица, которые едут на учебу.

"В связи с пандемией ограничения не имеют никакого отношения к функционированию безвиза между Украиной и ЕС и не имеют на него влияния. Как только ограничения будут сняты – безвиз снова будет работать в полную силу", – добавил Кулеба.

Напомним, что украинцев уже ждут в других странах. Подробнее об этом читайте в материале "Когда откроют границы: Турция уже пускает украинцев, а с ЕС придется подождать".

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ЕС карантин Украина Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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