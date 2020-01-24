"Черные ящики" самолета МАУ до сих пор находятся в Иране

Иранская сторона рассматривает варианты извлечения и анализа этих данных в Иране

/ Фото: Reuters

"Черные ящики" украинского лайнера, сбитого 8 января иранскими ПВО после вылета из Тегерана, до сих пор находятся в Иране. Об этом говорится в заявлении Совета по безопасности на транспорте Канады, чьи специалисты в иранской столице принимают участие в расследовании авиакатастрофы.

"Как мы понимаем, бортовое устройство регистрации полетных данных и устройство для записи переговоров пилотов все еще находятся в Иране, и иранская сторона рассматривает варианты извлечения и анализа этих данных в Иране", — сообщили в ведомстве.

В совете добавили, что канадских специалистов пригласили принять участие в работе по извлечению информации из черных ящиков, что они и сделают, как только получат данные о месте и времени проведения соответствующих работ.

Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо призвал Тегеран как можно скорее передать черные ящики в одну из стран, которая обладает необходимыми технологиями для быстрой их расшифровки. Речь шла о Франции, Украине или США.

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Напомним, что несмотря на предыдущие обещания отдать Украине "черные ящики" сбитого над Тегераном пассажирского лайнера МАУ, Иран не станет этого делать.

Об этом заявил иранский министр дорог и городского развития Мохаммад Эслами.

Он утверждает, что раз авиакатастрофа произошла в Исламской республике, то и бортовые самописцы должны оставаться у экспертов из Организации гражданской авиации Ирана, которые расследуют обстоятельства трагедии.

"Черный ящик" – это неотъемлемая часть инцидента, и поскольку катастрофа произошла в Иране, согласно приложению 13 Международной организации гражданской авиации, за расследование отвечает Организация гражданской авиации Ирана", – сказал Эслами, который только недавно вернулся из Украины, где провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Иран готов передать "черные ящики" лайнера МАУ только в случае возникновения проблемы с расшифровкой.

Также, по словам иранского министра, его страна направила в Украину делегацию "для изучения документации самолета".

Самолет "Международных авиалиний Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли. Всю ответственность за случившееся взял на себя командир Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Хоссейн Салами, но объяснил это трагической ошибкой.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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