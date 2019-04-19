Чили предлагает Франции дерево и медь для восстановления собора Нотр-Дам
Объемы и сроки поставок материалов будут согласованы с французскими органами власти
Президент Чили Себастьян Пиньера предложил своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону предоставить дерево и медь для восстановления собора Парижской Богоматери.
В ходе телефонного разговора с Макроном чилийский лидер выразил свою солидарность с французским народом в связи с пожаром в соборе и предложил помощь южноамериканской республики. Объемы и сроки поставок материалов будут согласованы с французскими органами власти, отвечающими за восстановительные работы.
Сайт "Сегодня" продолжает следить за событиями вокруг восстановления сгоревшего памятника готической архитектуры. Подробнее о пожаре в Соборе Парижской Богоматери и последствиях случившегося вы можете узнать в статье.
Ранее сообщалось, что прокуратура Парижа продолжает считать главной версию случайного характера возгорания, которое привело к пожару в соборе Нотр-Дам. Об этом говорится в заявлении прокуратуры.
Напомним, что на данный момент сумма пожертвований на восстановление Нотр-Дам де Пари достигла миллиарда евро. Средства поступают преимущественно от крупных компаний и бизнесменов, а также через четыре общественных фонда, выбранных Министерством культуры Франции.
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