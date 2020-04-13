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Число новых случаев коронавируса в Китае снова растет: подробности

13 апреля, 07:35

Тина Наринецкая

Большинство этих случаев – "импортированы"

За минувшие сутки, 12 апреля, в Китае зафиксировали 108 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 в Поднебесную привезли из-за границы, сообщили на официальном сайте Госкомздрава КНР.

Итак, на данный момент в стране зафиксировано 98 "импортных" случаев COVID-19. Оба умерших – в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции. Всего с декабря вирус убил в стране 3341 человек.

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В стране с начала эпидемии зарегистрировали 82160 случаев заболевания, из них 1378 – привезли из-за границы. Сейчас в китайских больницах лечат 1156 человек. Состояние 121 из них оценивают как тяжелое. Более 77 тысяч уже выздоровели.

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Напомним, в Китае придумали оригинальный способ находить нарушителей карантина – для этого полиция использует беспилотники. С помощью микрофонов полицейские приказывают людям отойти друг от друга на безопасное расстояние и долго не задерживаться на улицах.

Также мы сообщали, что недавно, после 11 недель карантина, Китай открыл эпицентр эпидемии – Ухань.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай эпидемия больные инфекция вспышка заражение коронавирус

Источник: Интерфакс

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