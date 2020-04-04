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В мире от коронавируса умерли более 60 тыс. человек, число инфицированных – более миллиона

4 апреля, 21:13

Елена Вус

Вылечились свыше 233 тыс. человек, больше всего - в Китае, в Испании и в Германии

В мире зарегистрировано 60874 смерти от коронавируса COVID-19, информирует в субботу университет Джонса Хопкинса.

Число выявленных случаев заболевания превысило 1,1 млн.

Кроме того, вылечились свыше 233 тыс. человек, больше всего – в Китае, в Испании и в Германии.

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По численности выявленных случаев заражения лидируют США – свыше 278 тыс. случаев, затем следует Испания – более 124 тыс., потом Италия – более 119 тыс. В других странах число выявленных случаев заражений пока не превышает 100 тыс. человек.

Напомним, что по состоянию на 10:00 4 апреля в Украине официально подтверждено 1096 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 23 человека выздоровели и еще для 28 диагноз оказался смертельным. За сутки зафиксировано 154 новых случая заражения.

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В связи с этим по всей Украине объявлен режим чрезвычайной ситуации. До 24 апреля действует карантин, на время которого закрыли школы, детсады, непродуктовые магазины, прекращены междугородние перевозки, закрыта граница.

1 апреля Кабмин решил еще больше ужесточить карантинные меры.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Германия Испания Китай мир смерть заражение коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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