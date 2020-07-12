Число переболевших COVID-19 достигло 7 миллионов человек

7 005 299 больных выздоровели после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Реклама

Согласно актуальным данным, в мире зафиксировано 12 717 908 случаев коронавируса. За сутки число заболевших выросло на 219 тыс. Для 565 138 человек болезнь закончилась смертельно.

Карта: Активные случаи COVID-19

Лидером по распространению остаются США, там зафиксировано 3 245 925 случаев. Далее – Бразилия (1 839 850), Индия (849 522), Россия (719 449), Перу (322 710).

В тренде Ученые призвали ВОЗ пересмотреть рекомендации по профилактике коронавируса

Реклама

Напомним, по состоянию на утро 12 июля в Украине зафиксировано 678 новых больных COVID-19. Общее число заболевших достигло 53 тыс.

В то же время ранее ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заболевших, зафиксировав 10 июля антирекорд количества зараженных за сутки. До этого генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что последствия пандемии коронавируса будут ощущаться в течение десятилетий.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама