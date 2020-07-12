Українська
$ 26,93
30,54
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Число переболевших COVID-19 достигло 7 миллионов человек

12 июля, 09:28

Игорь Рец Игорь Рец

Согласно актуальным данным, в мире зафиксировано 12 717 908 случаев коронавируса

7 005 299 больных выздоровели после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Реклама

Согласно актуальным данным, в мире зафиксировано 12 717 908 случаев коронавируса. За сутки число заболевших выросло на 219 тыс. Для 565 138 человек болезнь закончилась смертельно.

Карта: Активные случаи COVID-19

Лидером по распространению остаются США, там зафиксировано 3 245 925 случаев. Далее – Бразилия (1 839 850), Индия (849 522), Россия (719 449), Перу (322 710).

В тренде
Ученые призвали ВОЗ пересмотреть рекомендации по профилактике коронавируса
Реклама

Напомним, по состоянию на утро 12 июля в Украине зафиксировано 678 новых больных COVID-19. Общее число заболевших достигло 53 тыс.

В то же время ранее ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заболевших, зафиксировав 10 июля антирекорд количества зараженных за сутки. До этого генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что последствия пандемии коронавируса будут ощущаться в течение десятилетий.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Еду брать нельзя, везде тепловизоры: как сейчас отдыхают в Турции (фото)
Еду брать нельзя, везде тепловизоры: как сейчас отдыхают в Турции (фото)Другие страны
Дело не в Китае: ученые озвучили новую версию происхождения коронавируса
Дело не в Китае: ученые озвучили новую версию происхождения коронавирусаДругие страны
Пытались спасти ребенка: в Египте трагически погибли не менее 10 человек
Пытались спасти ребенка: в Египте трагически погибли не менее 10 человекДругие страны
"Мы победили": Лукашенко объявил конец эпидемии коронавирусаДругие страны
Венесуэла сбила частный американский самолет
Венесуэла сбила частный американский самолетДругие страны
Вспышка бубонной чумы на границе с РФ: инфекционист оценил угрозу
Вспышка бубонной чумы на границе с РФ: инфекционист оценил угрозуРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять