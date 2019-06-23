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Число погибших при обрушении здания в Камбодже возросло

23 июня, 01:06

36 рабочих были спасены из-под завалов

Число погибших в результате обрушения строящегося здания в городе Сиануквиль на юго-западе Камбоджи возросло до 13, еще 23 человека получили ранения. Об этом в субботу сообщило агентство Рейтер.

Ранее сообщалось о семи погибших и десятках пострадавших пострадавших.

Отмечается, что 36 рабочих были спасены из-под завалов. Точной информации о том, сколько еще человек могут находиться под обломками рухнувшего здания, нет.

Полиция задержала четырех человек, в том числе трех ответственных за проведение строительных работ, чтобы допросить их по поводу инцидента.

Ранее сообщалось, что в городе Атаки в Молдове упал жилой девятиэтажный дом. Высотка начала рассыпаться с балконов последнего этажа, а уже через мгновение – разрушилась полностью. Трещины в стенах дома люди заметили еще 17 июня, а чуть позднее стало видно, что здание начинает быстро проседать. Спасатели успели провести эвакуацию и вывели из дома 46 человек.


Напомним, в Италии при взрыве жилого дома на севере страны погибли три человека – трагедия произошла в северной области Фриули-Венеция-Джулия, в городе Гориция. Спасатели извлекли тела погибших из-под завалов обрушившегося дома. Взрыв произошел в двухэтажном жилом доме в центре города.

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Тег Камбоджа, обрушение, здание

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Источник:

ТАСС

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