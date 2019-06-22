Обрушение многоэтажки в Камбодже: появились фото с места трагедии

По предварительным данным, погибли семь человек, еще десятки людей пострадали























В Камбодже обвалилось здание, которое строилось в прибрежном городе Сиануквиль. В результате инцидента погибли семь человек, еще несколько десятков человек пострадали.

Трагедия произошла во время строительства дома в прибрежном городе Сиануквиль. Подрядчиком выступала китайская компания, и во время обрушения на строительной площадке находились около 50 сотрудников, сообщает BBC.

По предварительным данным, ранения получил 21 человек, а остальные рабочие, находившиеся на стройке, считаются пропавшими без вести. Спасатели продолжают поисковые работы.

В связи с обвалом полиция задержала четверых людей, включая владельца недостроенного здания, руководителя строительной фирмы и подрядчика.

Ранее сообщалось, что в городе Атаки в Молдове упал жилой девятиэтажный дом. Высотка начала рассыпаться с балконов последнего этажа, а уже через мгновение – разрушилась полностью. Трещины в стенах дома люди заметили еще 17 июня, а чуть позднее стало видно, что здание начинает быстро проседать. Спасатели успели провести эвакуацию и вывели из дома 46 человек.

Напомним, в Италии при взрыве жилого дома на севере страны погибли три человека – трагедия произошла в северной области Фриули-Венеция-Джулия, в городе Гориция. Спасатели извлекли тела погибших из-под завалов обрушившегося дома. Взрыв произошел в двухэтажном жилом доме в центре города.

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