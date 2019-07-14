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Число погибших в результате наводнений и оползней в Непале продолжает расти

14 июля, 23:44

Проливные дожди начались в Непале в четверг

Фото: AFP

Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в Непале, достигло 55. Об этом в воскресенье сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.

Ранее поступала информация о 50 погибших. На настоящее время, по данным непальского МВД, не менее 30 человек числятся пропавшими без вести, более 30 получили серьезные ранения.

Проливные дожди начались в Непале в четверг. Стихия затронула более 20 районов страны, эвакуированы свыше 1,1 тыс. человек. В результате оползней оказались заблокированы несколько автотрасс. Почти 30 тыс. сотрудников сил безопасности мобилизованы для того, чтобы оказать необходимую помощь.

Как прогнозируют синоптики, погода в затронутых стихией регионах, начнет улучшаться в понедельник.

Напомним, на Афганистан ранее обрушилась непогода. В результате наводнений погибли пять человек и еще множество пропали без вести. Стихия смела десятки жилых домов, земельных владений и садов, а также повредила большую часть трассы, которая связывает Герат с соседней провинцией Кандагар.


Кроме того, в Китае 61 человек стал жертвой мощного наводнения на юге и востоке страны . Там из зоны стихийного бедствия пришлось эвакуировать свыше 300 тысяч человек. Потоки воды и грязи просто смыли с дороги десятки машин.

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Тег Непал, стихия, наводнение, оползни, непогода, погибшие

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Источник:

ТАСС

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