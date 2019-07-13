Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Число погибших в результате теракта в Сомали увеличилось

13 июля, 10:17

Правоохранители ликвидировали четырех боевиков

Фото: CNN

В результате теракта боевиками группировки Аш-Шабаб в Сомали погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщил представитель местной полиции, пишет Reuters.

"К настоящему моменту мы знаем о 13 погибших, — цитирует агентство слова полицейского. — Многие были спасены".

Также представитель полиции информировал, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали четырех нападавших боевиков и завершили спецоперацию.

Ранее сообщалось о десяти погибших и десятках пострадавших в результате атаки.

Возле гостиницы в центре Кисмайо взорвался автомобиль, которым управлял террорист-смертник. После этого боевики ворвалась в здание и вступили в бой с сотрудниками сил безопасности. Когда произошел теракт, в отеле проходило совещание старейшин и парламентариев.

Ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб". Она была образована в 2004 году на территории Сомали. С 2008 года боевики регулярно совершают теракты.

Напомним, ранее теракт произошел в Кабуле, ответственность за атаку взяло на себя радикальное афганское движение "Талибан". Бомба взорвалась в дипломатическом квартале афганской столицы. В результате теракта по меньшей мере 34 человека погибли.

Кроме этого, этой весной на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Так, 23 апреля там прогремело три взрыва. Инцидент произошел на востоке страны в городе Калмунай, где силы правопорядка проводили антитеррористическую операцию. А 24 апреля в Шри-Ланке произошло три контролируемых взрыва.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Сомали, теракт, группировка, Аш-Шабаб

Вы сейчас просматриваете новость " Число погибших в результате теракта в Сомали увеличилось". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве обстреляли из гранатомета здание "112 Украина", фото

Сегодня, 09:25

На месте полицейские нашли отстрелянный тубус гранатомета

В пригороде столицы Туниса прогремел взрыв

3 июля, 03:29

Пострадавших среди мирных жителей и полицейских нет

Теракты на Шри-Ланке: главу полиции и бывшего секретаря Минобороны арестовали

2 июля, 16:34

Представителей полиции и Минобороны обвиняют в преступной халатности

Число пострадавших в результате атаки в Кабуле превысило 100 человек

1 июля, 14:57

Полицейские уже ликвидировали двух нападавших

Святослав Вакарчук впервые показал семейные фото

Безвредна ли микроволновая печь?

Ученые назвали новую опасность смартфонов

Нужно ли возвращать субсидию в случае продажи жилья?

Трагедия семьи Соколовых. Новые подробности ужасающего дела

Топ новостей: Зеленский рассказал о первой встрече с Путиным

Криворожских депутатов не пустили на совещание с президентом

Здесь 1937 год: Журналист из Донецка рассказал о жизни в Крыму

Самый быстрый нокаут в истории UFC. Видео поединка

Лучшие комедии мира всех времен с высоким рейтингом

Ищете качественный и недорогой чайник? На Kasta спеццены

15 красавиц российского кино

Летнего зноя не ждите: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:37

В понедельник, 15 июля дожди с грозами везде, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей

Избирательный Кодекс утвержден: кто остался в выигрыше

Вчера, 07:38

Выборы станут дороже для кандидатов. А общественным активистам попасть в парламент будет труднее

Революция на таможне: что намерена поменять новая власть

11 июля, 07:51

Таможенники и эксперты уверены: без законодательных изменений реформа не сработает

Не сезон для овощей: почему цены не падают и чего ждать к концу лета

11 июля, 07:19

Из-за жары можем остаться без картофеля и огурцов. Но радует капуста

В сеть попало фото могилы Кобзона (фото)

Зеленский готовит Климкина к новой должности: подробнее

"Обращаюсь к вам...": Зеленский просит украинцев о помощи
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь