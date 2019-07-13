Число погибших в результате теракта в Сомали увеличилось

Правоохранители ликвидировали четырех боевиков

Фото: CNN

В результате теракта боевиками группировки Аш-Шабаб в Сомали погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщил представитель местной полиции, пишет Reuters.

"К настоящему моменту мы знаем о 13 погибших, — цитирует агентство слова полицейского. — Многие были спасены".

Также представитель полиции информировал, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали четырех нападавших боевиков и завершили спецоперацию.

Ранее сообщалось о десяти погибших и десятках пострадавших в результате атаки.

Возле гостиницы в центре Кисмайо взорвался автомобиль, которым управлял террорист-смертник. После этого боевики ворвалась в здание и вступили в бой с сотрудниками сил безопасности. Когда произошел теракт, в отеле проходило совещание старейшин и парламентариев.

Ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб". Она была образована в 2004 году на территории Сомали. С 2008 года боевики регулярно совершают теракты.

Напомним, ранее теракт произошел в Кабуле, ответственность за атаку взяло на себя радикальное афганское движение "Талибан". Бомба взорвалась в дипломатическом квартале афганской столицы. В результате теракта по меньшей мере 34 человека погибли.

Кроме этого, этой весной на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Так, 23 апреля там прогремело три взрыва. Инцидент произошел на востоке страны в городе Калмунай, где силы правопорядка проводили антитеррористическую операцию. А 24 апреля в Шри-Ланке произошло три контролируемых взрыва.

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