Число пострадавших из-за циклона в Африке приближается к двум миллионам
В результате удара тропического циклона "Идай" на юго-востоке Африки число погибших достигло 732
Около 1,85 миллиона человек пострадали от циклона "Идай" и его последствий в Мозамбике. Об этом сообщило во вторник Управление по координации гуманитарных вопросов ООН, передает Reuters.
"Кто-то оказался в критической, опасной для жизни ситуации, кто-то лишился своих домов и средств к существованию", - сообщил представитель Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Себастьян Род Стампа..
Ранее сообщалось, что в результате удара тропического циклона "Идай" на юго-востоке Африки число погибших достигло 732.
Наводнения в Мозамбике унесли жизни 417 человек, в Зимбабве погибли 259 человек, в Малави – 56.
Тропический циклон "Идай" привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии в Зимбабве, Малави, Мозамбике.
Кроме того, сообщалось о мощном шторме, который ранее в этом месяце обрушился на американский штат Калифорния. Во время бури метеорологи насчитали более двух тысяч молний за пять минут, что стало новым рекордом за всю историю наблюдений.
Также сообщалось, что в индонезийской провинции Папуа в результате наводнений и оползней, вызванных ливнями, погибли 77 человек. Кроме того, из-за стихийного бедствия пострадали 116 человек.
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