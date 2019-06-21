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Столкновения в Грузии: в МИД сообщили о ситуации по украинцам

21 июня, 11:40

В грузинской столице продолжаются уличные противостояния с силовиками, десятки пострадавших

Фото: AFP

В связи с массовыми протестами в Тбилиси посольство Украины внимательно следит за ситуацией с возможным пребыванием в эпицентре событий украинских граждан. Об этом сообщил заместитель начальника управления консульского обеспечения Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Александр Хомяк.

По его словам, в результате столкновений протестующих с полицией среди пострадавших украинцев нет.

"Сейчас такой информации нет (о пострадавших). Посольство Украины в Грузии отслеживает ситуацию и проверяет возможное наличие граждан Украины среди пострадавших", – сказал Хомяк.

Как сообщали новости "Сегодня", 20 июня вечером несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД Георгия Гахарии и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По данным грузинского Минздрава, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских. В больницы доставлены несколько десятков человек.

Поводом для народного недовольства послужил инцидент на Межпарламентской ассамблее православия – член российской Компартии Сергей Гаврилов, прибывший в Тбилиси во главе делегации из РФ, открывал сессию, сидя в кресле спикера. Из-за этого оппозиция сорвала заседание МАП, заблокировала трибуну и потребовала выгнать российских делегатов из зала. В результате россияне покинули не только парламент, но и саму грузинскую столицу, вылетев в Москву. Пока они в сопровождении охраны пытались добраться до микроавтобуса, их облили водой и забросали бутылками.

В то же время участник Межпарламентской ассамблеи, народный депутат Украины Виктор Еленский объяснил, как агрессивная Россия дискредитирует православие. Также он рассказал, как российские депутаты на него набросились.


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Тег Грузия, протесты, украинцы, мид

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Источник:

Интерфакс-Украина

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