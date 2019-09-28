Число пострадавших в результате пожара на судне в Южной Корее увеличилось

В настоящее время продолжаются работы по тушению огня

Число пострадавших в результате взрыва и пожара на борту нефтяного танкера в южнокорейском порту Ульсан возросло до 18. Об этом сообщило Yonhap News.

По данным агентства, в результате пожара пострадали 12 моряков, из них девять граждан Южной Кореи и трое иностранцев, а также шестеро спасателей. Они получили ожоги или отравления дымом. Состояние одного гражданина Кореи оценивается как тяжелое.

В настоящее время спасатели тушат огонь.

Напомним, по меньшей мере 34 человека погибли в результате пожара на судне у побережья штата Калифорния. По данным Береговой охраны США, инцидент произошел у острова Санта-Крус к западу от Лос-Анджелеса.

Представитель Национального совета США по безопасности на транспорте Дженнифер Хомеди заверила в том, что предварительные результаты расследования дела о пожаре могут быть известны примерно через 10 дней. На расследование на такого рода требуется от 12 до 24 месяцев.

"Мы намерены побеседовать с выжившими при катастрофе членами экипажа, с владельцами прогулочного судна, со спасателями, участвовавшими в тушении пожара, а также ознакомиться с документами о техническом состоянии судна и о наличии там противопожарных средств", — сказала она.

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