Число умерших от коронавируса в Китае выросло до почти 700 человек

/ Фото: China Daily via REUTERS ATTENTION EDITORS

Число жертв пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, в китайской провинции Хубэй увеличилось на 81: умерли 699 заразившихся жителей. Об этом говорится в сообщении регионального комитета по вопросам гигиены и здравоохранения.

По его данным, число инфицированных в провинции достигло 24 953, увеличившись на более чем 2,8 тыс. человек. Как уточняется в сообщении комитета, в общей сложности выздоровели и были выписаны 1 115 человек — их количество за сутки увеличилось на 298.

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Как известно, в Китае умер врач Ли Веньлян, который одним из первых сообщил о распространении неизвестного вируса и был задержан китайской полицией. Получив выговор, Ли Веньлян вернулся к работе. 10 января он лечил от глаукомы женщину, у которой позже обнаружили новый тип коронавируса 2019-nCoV. В итоге врач, а также его родители заболели.

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В связи со смертью врача Ли Вэньляна Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины направит в провинцию Хубэй инспекционную группу для расследования причин, почему местные власти на раннем этапе вспышки этого заболевания проигнорировали заявление медика.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, включая Россию. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 31,1 тысяч.

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