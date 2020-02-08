Число умерших от коронавирусной пневмонии в Китае выросло до 722

2050 человек в Китае прошли лечение и выздоровели

/ Фото: REUTERS/Soe Zeya Tun

Количество умерших от пневмонии, вызванной новым вирусом 2019-nCoV, на территории Китая выросло до 722.

Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. По информации ведомства, 2050 человек в Китае прошли лечение и выздоровели.

Всего, по данным государственного комитета, на территории Китая зарегистрированы 31 774 случая заражения инфекцией.

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Сутки назад китайские власти сообщали о 637 умерших, 1540 выздоровевших и совокупно 31 211 подтвержденных случаях инфицирования.

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Как известно, в Китае умер врач Ли Веньлян, который одним из первых сообщил о распространении неизвестного вируса и был задержан китайской полицией. Получив выговор, Ли Веньлян вернулся к работе. 10 января он лечил от глаукомы женщину, у которой позже обнаружили новый тип коронавируса 2019-nCoV. В итоге врач, а также его родители заболели.

В связи со смертью врача Ли Вэньляна Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины направит в провинцию Хубэй инспекционную группу для расследования причин, почему местные власти на раннем этапе вспышки этого заболевания проигнорировали заявление медика.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, включая Россию. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 31,1 тысяч.

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