Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере в Японии возросло до 355 человек

Врачи взяли анализы уже более чем у 1,2 тысяч человек

Круизный лайнер Diamond Princess / Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

На борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в порту японского города Иокогама, коронавирус обнаружили в 355 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

"К настоящему времени мы взяли анализы более чем у 1,2 тыс. человек. Среди них мы подтвердили 355 случаев заражения коронавирусом", – рассказал он.

Гражданство новых заразившихся пока что не уточнили.

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Отметим, что это судно стало крупнейшим очагом инфекции за пределами Китая. 19 февраля должна начаться операция по эвакуации с лайнера пассажиров, в первую очередь пожилых в возрасте старше 70 лет, у которых не обнаружат симптомов вируса. Сколько именно она продлится, не уточняется.

Тем временем в Японии провели клинические испытания препаратов от СПИДа для лечения пациентов с коронавирусом. Речь идет о лекарстве американского производства, и известно, что уже было успешно протестировано на одном из пациентов с коронавирусом. После их применения состояние инфицированного пациента улучшилось.

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