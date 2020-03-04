Число заразившихся коронавирусом Covid-19 в мире достигло более 92 тысяч

Более 100 заразившихся зарегистрированы в Японии

Число заразившихся коронавирусом Covid-19 в мире достигло 92,238 тыс.

Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning.

Из общего числа больных 80,151 тыс. приходятся на материковый Китай. В других странах мира число инфицированных выросло во вторник до 12,087 тыс., увеличившись за сутки почти на 2 тыс. случаев заражения. В Южной Корее насчитывалось 5,186 тыс. больных, скончался 31 человек, в Иране – 2,336 тыс., скончались 77, в Италии – 2,036 тыс., скончались 52.

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Более 100 заразившихся зарегистрированы в Японии (скончались 12), включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего в Йокогаме, в Германии, Франции (скончались четверо), Испании (скончался один), Сингапуре, США (скончались девять).

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Всего в мире за исключением материкового Китая зафиксировано 172 смертельных случая.

Напомним, что ранее президент США, которые могут ограничить сообщение с затронутыми коронавирусом странами, Дональд Трамп, обратился к руководителям крупнейших американских фармацевтических компаний с просьбой ускорить разработку вакцин и терапии для профилактики и лечения коронавируса.

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