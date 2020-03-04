Статистика эпидемии: за сутки в мире заразились коронавирусом почти две тысячи людей

Вспышка коронавирусом была зафиксирована еще в конце декабря в китайском городе Ухане

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала за сутки 1922 новых случая заражения коронавирусом по всему миру, 1792 из них приходится на Китай. Об этом сообщается в выпущенном в информационном бюллетене организации.

Всего, по информации ВОЗ, подтверждены 90 870 случаев заражения, из которых 80 304 приходится на Китай, остальные 10 566 — на другие страны. По данным организации, умерли от инфекции 2946 человек в Китае и 166 — по всему миру.

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Напомним, что вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии.

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Добавим, что в ВОЗ рассказали, сколько ежемесячно требуется масок и перчаток для борьбы с коронавирусом. Специалисты считают, что нехватка защитных средств ставит под угрозу жизни людей.

Заметим, что ранее сообщалось, что число смертельных случаев от коронавируса COVID-19 в Италии увеличилось до 79 человек. Сообщается, что только за один день от инфекции скончались 27 человек.

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