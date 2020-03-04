Коронавирус шагает Южной Америкой: первый пациент выявлен в Аргентине

Мужчина живет один и практически ни с кем не контактировал по прибытии из Милана

Первое заражение коронавирусом COVID-19 было подтверждено в Аргентине у 43-летнего мужчины, вернувшегося из Италии.

Об это сообщает аргентинская газета La Nacion со ссылкой на минздрав страны.

Мужчина живет один и практически ни с кем не контактировал по прибытии из Милана (Ломбардия – Ред.) в Буэнос-Айрес. Пациент обратился за помощью в тот же вечер, когда вернулся в Аргентину.

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Отмечается, что он находится в "хорошем клиническом состоянии". Чиновники ищут пассажиров рейса, которым заболевший летел из Италии.

Аргентина стала четвертой в Южной Америке страной, где был выявлен новый коронавирус. Еще два случая зарегистрировано в Бразилии и шесть – в Эквадоре.

Такжевирус нашли в Чили.

Тем временем лидер секты "Церковь Иисуса Синчхонджи" попросил прощения за то, что его организация стала главным фактором стремительного распространения коронавирусной эпидемии в Южной Корее.

Добавим, что в ВОЗ рассказали, сколько ежемесячно требуется масок и перчаток для борьбы с коронавирусом. Специалисты считают, что нехватка защитных средств ставит под угрозу жизни людей.

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