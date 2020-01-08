Число жертв давки на похоронах Сулеймани увеличилось до 56 человек

Минимум 56 человек погиблив результате давки, возникшей в ходе прощания с генералом Касемом Сулеймани, убитым в результате удара американского беспилотника.

Об этом сообщил телеканал IRINN.

35 мужчин и 21 женщина погибли, еще 213 человек получили ранения во время траурной процессии по Касему Сулеймани, проходившей в его родном городе Керман.

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Десятки тысяч людей вышли на улицы города, чтобы почтить память убитого генерала.

Ранее мы сообщали о 35 погибших и 48 пострадавших. По информации медиков, причиной давки стало слишком большое количество участников, которые приехали со всей провинции, чтобы попрощаться с Сулеймани.

В связи с этим захоронение генерала перенесли. Точное время мероприятия объявят позже.

Видео: Reuters

Напомним, что Министерство обороны США подтвердило свою ответственность за ликвидацию, отметив, что операция проводилась по распоряжению американского президента Дональда Трампа, о чем не был заранее уведомлен Конгресс.

Это привело к новому обострению на Ближнем Востоке. 63-летний генерал-лейтенант оказывал военную поддержку группировкам ХАМАС и "Хезболла" в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Почему убийство Сулеймани всколыхнуло не только этот регион, но и весь мир, вы можете узнать в материале на нашем сайте.

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