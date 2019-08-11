Число жертв ливней и наводнений на юге Индии увеличилось

Из затронутых наводнениями районов эвакуировали более 165 тысяч человек

/ Фото: AFP

Не менее 147 человек погибли в результате проливных дождей и наводнений в штатах Керала, Махараштра и Карнатака на юге Индии. Об этом со ссылкой на данные властей страны сообщило Reuters.

Ранее поступала информация о 95 жертвах стихии.

По сведениям агентства, эвакуированы свыше 165 тысяч человек, проживающих в затронутых наводнениями районах.

В некоторых областях указанных штатов объявлен наивысший уровень опасности, отменены занятия в школах. Международный аэропорт Кочин, являющийся самым загруженным в штате Керала, по-прежнему закрыт.

Согласно данным Метеорологического департамента Индии, ливни будут идти в регионе еще как минимум несколько дней.

Напомним, недавно российский город Хабаровск стал жертвой крупного наводнения . Наихудшая ситуация сложилась на островных территориях города. Затоплены сотни дачных домов, а из-за подтопленных дорог владельцы не могут к ним добраться. Спасатели утверждают, что под угрозой оказались еще тысячи хозяйств.

Кроме того, сильные ливни и грозы привели к затоплениям на севере Германии, в Берлине из-за непогоды на некоторое время даже ввели чрезвычайную ситуацию. Сотрудники чрезвычайных служб осуществили выезды на 116 вызовов, связанных с непогодой. Люди жаловались на затопленные подвалы и поваленные деревья.

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