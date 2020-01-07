Число жертв наводнения в Индонезии снова возросло: уже 66 погибших

Еще два человека считаются пропавшими без вести

Фото The Straits Times

В Индонезии число жертв наводнения достигло уже 66 человек. Еще два человека считаются пропавшими без вести, сообщает CNN. Ранее мы писали о 53 жертвах.

Из-за стихии более 35 тысяч человек до сих пор находятся в правительственных зданиях, школах и торговых центрах, которые превратили во временные убежища. Поиск пропавших без вести продолжается. Несмотря на то, что вода немного отошла, синоптики прогнозируют новые дожди. Они могу провоцировать опасные подтопления.

Ранее мы писали, что дожди и реки, вышедшие из берегов, затопили 182 квартала города, а в 724 его районах отключено электричество. В некоторых районах затопления достигают 2,5 м в глубину.

Напомним, накануне Нового года в Джакарте начался ливень, который и привел к сильному наводнению.

Кроме того, непогода ранее обрушилась на Афганистан. В результате наводнений погибли пять человек и еще множество пропали без вести. Стихия смыла десятки жилых домов, земельных владений и садов, а также повредила большую часть трассы, которая связывает Герат с соседней провинцией Кандагар.

А в Китае 61 человек стал жертвой мощного наводнения на юге и востоке страны. Там из зоны стихийного бедствия пришлось эвакуировать свыше 300 тысяч человек. Потоки воды и грязи просто смывали с дороги десятки машин.

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